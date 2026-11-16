यूपी: प्रदेश में चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले, रेणुका दीक्षित शामली की एसडीएम बनीं; पढ़िए पूरी लिस्ट
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 16 Nov 2026 04:51 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश सरकार ने चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। रेणुका दीक्षित को शामली का एसडीएम बनाया गया है। विश्व भूषण मिश्र को स्थानीय निकाय निदेशालय में संयुक्त निदेशक की जिम्मेदारी मिली है। अभिनव पाठक और सौम्य मिश्रा को प्रयागराज और आगरा में नई तैनाती दी गई है।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चार पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव में उपजिलाधिकारी से लेकर निदेशालय स्तर तक अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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रेणुका दीक्षित को इटावा के उपजिलाधिकारी पद से हटाकर शामली का उपजिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं, विश्व भूषण मिश्र को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उपसचिव पद से स्थानांतरित कर स्थानीय निकाय निदेशालय में संयुक्त निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।
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इसी क्रम में अभिनव पाठक को आगरा के उपजिलाधिकारी पद से हटाकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण और प्रयागराज विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है। वहीं, सौम्य मिश्रा को स्थानांतरणाधीन उपजिलाधिकारी से प्रयागराज मेला प्राधिकरण और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी पद से हटाकर आगरा का उपजिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। पढ़िए लिस्ट...
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