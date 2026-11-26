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Video: ओवैसी ने अखिलेश यादव से पूछा- मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान ठंड से तड़प रहे बच्चों के वक्त कहां थे?

Akash Dwivedi

Updated Thu, 26 Nov 2026 03:16 PM IST Updated Thu, 26 Nov 2026 03:16 PM IST







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एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, “जवाब तो तुमको देना है अखिलेश यादव। जब सैफई में नंगा नाच हो रहा था और तुम उसे देख रहे थे, तब मुजफ्फरनगर की सर्दी में बच्चे तड़प-तड़पकर मर रहे थे। तुम कहां थे, बताओ?” ... और पढ़ें

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