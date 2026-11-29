सर्दियों व कोहरे के चलते ट्रेन संचालन एवं यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 12 ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही छह ट्रेनों के फेरों में कमी की जाएगी। इस संबंध में सूचना जारी कर दी गई है।

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पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के पीआरओ हिमांशु राव ने बताया कि दिसंबर से फरवरी तक ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। 12207 काठगोदाम जम्मूतवी एक्सप्रेस व 12209 कानपुर सेंट्रल-काठगोदाम एक्सप्रेस आठ दिसंबर से 28 फरवरी तक, 12208 जम्मूतवी-काठगोदाम एक्सप्रेस छह दिसंबर से 28 फरवरी, 12210 काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस सात दिसंबर से पहली मार्च तक, 14523 बरौनी अंबाला कैंट एक्सप्रेस एवं 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस तीन दिसंबर से पहली मार्च तक, 14524 अंबाला कैंट-बरौनी एक्सप्रेस, 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस पहली दिसंबर से 27 फरवरी तक, 14213 वाराणसी-नेपालगंज रोड एक्सप्रेस पहली दिसंबर से 28 फरवरी तक, 14214 नेपालगंज रोड-वाराणसी एक्सप्रेस, 14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस व 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज एक्सप्रेस दो दिसंबर से 24 फरवरी तक निरस्त रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया कि ट्रेन के परिचालन की स्थिति की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.indianrail.gov.in या एनटीईएस ऐप से लेकर ही सफर करें।11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस तीन दिसंबर से 25 फरवरी तक प्रत्येक सोमवार व बृहस्पतिवार, 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस चार दिसंबर से 26 फरवरी तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को, 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस 11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस पांच दिसंबर से 28 फरवरी तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को, – 05.12.2026 से 28.02.2027 तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को निरस्त रहेंगी।