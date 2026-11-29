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VIDEO: मेटाफर लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल में निर्देशक इम्तियाज अली और गीतकार जावेद अख्तर के बीच चर्चा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 29 Nov 2026 08:15 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 08:15 PM IST







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नवल किशोर रोड रोड हजरतगंज स्थित लीप्रेस में दो दिवसीय मेटाफर लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल मे गीतकार जावेद अख्तर और और भारतीय फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली चर्चा करते हुए। ... और पढ़ें

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