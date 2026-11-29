वक्त बदला, पीढियां बदलीं लेकिन वन्यजीवों को करीब से देखने का आकर्षण आज भी बरकरार है। यही कारण है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में 1 साल में 13 लाख से ज्यादा दर्शकों ने सैर की। तमाम ऐतिहासिक पहलुओं को संजोए हुए चिड़ियाघर रविवार को 105 साल का हो गया। इस अवसर पर प्राणी उद्यान की ओर से स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में प्राणी उद्यान के निदेशक संजय कुमार बिस्वाल, विशिष्ट अतिथि वन्यजीव प्रतिपालक के एन सुधीर, वन्य जीव चिकित्सक डॉ. अशोक कश्यप और डॉ. बृजेंद्र मणि यादव उपस्थित रहे।

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प्राणी उद्यान निदेशक संजय कुमार बिस्वाल ने फेल्कन पक्षी को उनके प्रकृति समरूप बाड़े में अवमुक्त करने के बाद केक काटकर स्थापना दिवस मनाया। क्षेत्रीय वनाधिकारी मुकेश चंद्र कांडपाल ने पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में वन्य जीव चिकित्सक डॉ. अशोक कश्यप ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि वन्य जीव भी भावुक स्वभाव के होते हैं। वन्य प्रतिपालक के एन सुधीर ने सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।निदेशक संजय कुमार बिस्वाल ने कहा कि यह प्राणी उद्यान देश के प्राचीनतम प्राणी उद्यानों में से एक है। यह प्राणी उद्यान लखनऊ के ह्रदय में बसा है और इसे शहर का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि यहां के पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें वन्यजीवों के संरक्षण और उनकी सेवा करने का मौका मिला है। इस अवसर पर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया।स्थापना दिवस के अवसर पर प्राणी उद्यान की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई। वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 साल के दौरान करीब 13,23,771 दर्शकों ने चिड़ियाघर की सैर की। जिसमें 8,34,292 वयस्क, 2,56,679 बच्चे, 98,547 विद्यार्थी और 5 साल से कम उम्र के 1,34,253 बच्चे शामिल हैं।