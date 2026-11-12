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VIDEO: नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य भवन का किया घेराव

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 12 Nov 2026 12:06 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 12:06 PM IST







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नियुक्ति पत्र जारी कर कार्य ग्रहण करने की मांग को लेकर कैसरबाग स्वास्थ्य भवन का घेराव कर प्रदर्शन करते चयनित नेत्र परीक्षण अधिकारी से बात करते अधिकारी। ... और पढ़ें

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