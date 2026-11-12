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VIDEO: नेत्र परीक्षण अधिकारियों को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी कर कार्य ग्रहण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 12 Nov 2026 11:42 AM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 11:42 AM IST







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चयनित नेत्र परीक्षण अधिकारियों को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी कर कार्य ग्रहण करने की मांग को लेकर कैसरबाग स्वास्थ्य भवन का घेराव कर प्रदर्शन करते चयनित नेत्र परीक्षण अधिकारी। ... और पढ़ें

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