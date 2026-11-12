सीतापुर: पत्नी की हत्या के बाद सदमे से पति ने भी तोड़ा दम, वह कैंसर से पीड़ित थे

यूपी के सीतापुर में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में महिला की हत्या कर दी गई। सदमे से देर रात उसके पति ने भी दम तोड़ दिया। वह कैंसर से पीड़ित थे। परिवार में दो मौतों से घर में मातम छा गया।

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घटना महोली कोतवाली क्षेत्र के फत्तेपुर गांव की है। गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इसमें देवकली गांव निवासी चमेली गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।पत्नी की मौत के कुछ घंटे बाद देर रात उनके पति नरेश की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नरेश लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कैंसर से पीड़ित थे। हालांकि, उनकी मौत का कारण बीमारी बताया जा रहा है। पत्नी की मौत के सदमे से जान जाने की बात कही रही है।