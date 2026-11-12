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सीतापुर: पत्नी की हत्या के बाद सदमे से पति ने भी तोड़ा दम, वह कैंसर से पीड़ित थे

Thu, 12 Nov 2026 12:16 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 12 Nov 2026 12:16 PM IST
सार

सीतापुर में मारपीट में घायल चमेली की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। देर रात उनके कैंसर पीड़ित पति नरेश (58) की भी मौत हो गई। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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husband died of shock after his wife was murdered In Sitapur who was suffering from cancer
पत्नी की हत्या के बाद सदमे से पति ने भी तोड़ा दम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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यूपी के सीतापुर में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में महिला की हत्या कर दी गई। सदमे से देर रात उसके पति ने भी दम तोड़ दिया। वह कैंसर से पीड़ित थे। परिवार में दो मौतों से घर में मातम छा गया।

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घटना महोली कोतवाली क्षेत्र के फत्तेपुर गांव की है। गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इसमें देवकली गांव निवासी चमेली गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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पत्नी की मौत के कुछ घंटे बाद देर रात उनके पति नरेश की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नरेश लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कैंसर से पीड़ित थे। हालांकि, उनकी मौत का कारण बीमारी बताया जा रहा है। पत्नी की मौत के सदमे से जान जाने की बात कही रही है।

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