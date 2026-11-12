VIDEO: छठ पूजा की तैयारी... घाटों को किया जा रहा तैयार

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छठ पूजा का पर्व राजधानी लखनऊ में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है जिसको लेकर तैयारियां भी बड़ी तेजी से चल रही हैं। 15 व 16 नवंबर को छठ पूजा को लेकर नगर निगम द्वारा घाटों पर पेंटिंग भी बनाई जा रही है। यह तस्वीर है झूलेलाल घाट की। जहां पर नगर निगम के कर्मचारी पेंटिंग बना रहे हैं और पूजा के लिए बेदी भी तैयार हो गई हैं। लोगों ने अपनी बेदी के सामने नाम भी लिख दिया है ताकि अन्य लोगों को जानकारी भी हो बेदी किसकी है।

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