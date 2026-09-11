Video: मांगों को लेकर यूनियन बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन

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गोमती नगर स्थित किसान बाजार के पास यूनियन बैंक के कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर बैंक गेट पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान बैंक कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। बैंक कर्मियों का कहना है कि मांगों को लेकर देशव्यापी स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है।

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