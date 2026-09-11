यूपी: फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक और आबकारी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 20 सितंबर को, आयोग ने जारी की सूचना

फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक और आबकारी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्र वाले जिलों की पूर्व सूचना भी जारी कर दी गई है। संबंधित भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जारी की गई पूर्व सूचना के आधार पर अपने परीक्षा जिले की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और अन्य जरूरी सूचनाएं संबंधित आयोग की ओर से जारी की जाएंगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि परीक्षा से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और जारी निर्देशों पर नजर बनाए रखें।