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यूपी: लेखपाल भर्ती में 28,409 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी की कटऑफ

Fri, 11 Sep 2026 07:35 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 11 Sep 2026 07:35 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में 7,994 लेखपाल पदों की भर्ती के अगले चरण के लिए 28,409 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभिलेख परीक्षण की कटऑफ जारी कर दी है। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच होगी। 

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UP candidates shortlisted for document verification in Lekhpal recruitment; Subordinate Services Selec
upsssc - फोटो : amar ujala

विस्तार
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प्रदेश में 7,994 लेखपाल पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए 28,409 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने अभिलेख परीक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की कटऑफ जारी कर दी है।

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आयोग की ओर से जारी कटऑफ के आधार पर अब शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
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अभिलेख परीक्षण की तिथि, स्थान और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की ओर से अलग से जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें।

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