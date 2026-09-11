Lucknow News: वरिष्ठ केंद्र प्रभारी के पदनाम पर दूसरे पदनाम से हुए हस्ताक्षर, जांच की मांग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:57 PM IST
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लखनऊ। दुबग्गा इलेक्ट्रिक बस डिपो में कार्यालय आदेश पर दूसरे पदनाम से हस्ताक्षर करने का प्रकरण प्रकाश में आया है। एक आदेश में वरिष्ठ केंद्र प्रभारी दुबग्गा डिपो के हस्ताक्षर की जगह डिपो में कार्यरत वेतन बाबू अंकित कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर पाए गए।
मामले की गंभीरता पर उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक राजकमल सिंह ने एमडी विमल राजन से लिखित शिकायत कर जांच की मांग की है। मामला बीते 25 अगस्त का है। सिटी बस के दुबग्गा डिपो के केंद्र प्रभारी छुट्टी पर थे। ऐसी स्थिति में वेतन बाबू ने वरिष्ठ केंद्र प्रभारी के पदनाम का प्रयोग करते हुए उनकी जगह पर हस्ताक्षर किया। जोकि प्रथम दृष्टया विभागीय प्रक्रिया व नियमों के खिलाफ है। ऐसे में कार्यालय आदेश पर किए गए हस्ताक्षर की सत्यता व परिस्थितियों का परीक्षण कराने की मांग की गई है। प्रकरण में जवाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है। दुबग्गा डिपो के एआरएम डीके गर्ग ने बताया कि वरिष्ठ केंद्र प्रभारी दो दिन छुट्टी में पर थे। इसलिए अन्य कर्मी को जिम्मेदार सौंपी गई, ताकि कार्य प्रभावित न हो।
मामले की गंभीरता पर उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन कर्मचारी संघ के प्रदेश संयोजक राजकमल सिंह ने एमडी विमल राजन से लिखित शिकायत कर जांच की मांग की है। मामला बीते 25 अगस्त का है। सिटी बस के दुबग्गा डिपो के केंद्र प्रभारी छुट्टी पर थे। ऐसी स्थिति में वेतन बाबू ने वरिष्ठ केंद्र प्रभारी के पदनाम का प्रयोग करते हुए उनकी जगह पर हस्ताक्षर किया। जोकि प्रथम दृष्टया विभागीय प्रक्रिया व नियमों के खिलाफ है। ऐसे में कार्यालय आदेश पर किए गए हस्ताक्षर की सत्यता व परिस्थितियों का परीक्षण कराने की मांग की गई है। प्रकरण में जवाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की भी मांग उठाई गई है। दुबग्गा डिपो के एआरएम डीके गर्ग ने बताया कि वरिष्ठ केंद्र प्रभारी दो दिन छुट्टी में पर थे। इसलिए अन्य कर्मी को जिम्मेदार सौंपी गई, ताकि कार्य प्रभावित न हो।
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