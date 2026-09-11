Lucknow News: बारिश के चलते एसी बसें निरस्त
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:56 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:56 PM IST
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लखनऊ। बारिश के दौरान शुक्रवार सुबह एसी बसें रद्द कर दी गईं। आलमबाग से सुबह नौ बजे प्रयागराज जाने वाली एसी अनुबंधित बस यात्रियों की कमी के चलते निरस्त रही। लेकिन रद्द बसों की सूचना यात्रियों के मोबाइल पर नहीं पहुंची। इससे बारिश में यात्री बस अड्डे पहुंचे, जहां बेवजह परेशान हुए। यात्री देवेश वर्मा ने बताया कि वे अपने चाचा को आलमबाग बस अड्डे पर प्रयागराज की बस में बिठाने के लिए गए थे। पूछताछ काउंटर पर बस के बारे में जानकारी मांगी तो निरस्त होने की सूचना मिली। लेकिन इससे जुड़ी कोई भी जानकारी उन्हें मोबाइल पर नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्हें बस अड्डे तक आना पड़ा। मामले में आलमबाग बस टर्मिनल के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश सिंह ने बताया कि सुबह एक एसी बस यात्री अभाव में कैंसिल कर दी गई थी। कई रूटों पर साधारण बसें भी यात्री नहीं मिलने से रद्द की गईं।