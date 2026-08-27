Video: मॉडल कैंट बनाने पर खर्च होंगे 100.92 करोड़, तैयार की गईं 14 बड़ी परियोजनाएं

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छावनी क्षेत्र को मॉडल कैंट के रूप में विकसित करने के लिए 100.92 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस उद्देश्य से 14 बड़ी विकास परियोजनाएं तैयार की गई हैं। मध्य कमान की रक्षा संपदा की प्रिंसिपल डायरेक्टर भावना सिंह ने बताया कि इन परियोजनाओं में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के साथ दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल, रोबोटिक पार्किंग, सिटी पॉलीक्लिनिक, आधुनिक श्मशान घाट और आधुनिक कूड़ा निस्तारण प्लांट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से छावनी क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

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