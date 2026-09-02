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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Mohanlalganj: Body of murder accused found on railway track.

मोहनलालगंज: रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला हत्या के आरोपी का शव, हत्या की आशंका, मंगलवार शाम से था लापता

Wed, 02 Sep 2026 09:54 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, मोहनलालगंज
अमर उजाला नेटवर्क, मोहनलालगंज Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 02 Sep 2026 09:54 AM IST
सार

मृतक वर्ष 2023 में गांव के ही अमन की पीट-पीटकर हुई हत्या के मामले में नामजद आरोपी था। शव मिलने के बाद मौके पर जुटे लोगों ने हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने की आशंका जताई है।

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Mohanlalganj: Body of murder accused found on railway track.

विस्तार
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मोहनलालगंज के पुरसेनी में बुधवार सुबह रेलवे ट्रैक पर हत्या के आरोपी युवक का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद मौके पर जुटे लोगों ने हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने की आशंका जताई। हालांकि पुलिस प्रथमदृष्टया मामले को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है।
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मृतक की पहचान गोपालखेड़ा निवासी सचिन कश्यप (24) के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक सचिन वर्ष 2023 में गांव के ही अमन की पीट-पीटकर हुई हत्या के मामले में नामजद आरोपी था। मंगलवार शाम से सचिन लापता था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में जुटे रहे। बुधवार सुबह पुरसेनी में रेलवे ट्रैक पर उसका शव पड़ा मिला तो परिवार में कोहराम मच गया।
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही पुलिस युवक के मंगलवार शाम से लापता होने के घटनाक्रम की भी पड़ताल कर रही है।
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इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि अभी मामले में किसी पर कोई आरोप सामने नहीं आया है। प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
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