मोहनलालगंज: रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला हत्या के आरोपी का शव, हत्या की आशंका, मंगलवार शाम से था लापता

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मृतक की पहचान गोपालखेड़ा निवासी सचिन कश्यप (24) के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक सचिन वर्ष 2023 में गांव के ही अमन की पीट-पीटकर हुई हत्या के मामले में नामजद आरोपी था। मंगलवार शाम से सचिन लापता था। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में जुटे रहे। बुधवार सुबह पुरसेनी में रेलवे ट्रैक पर उसका शव पड़ा मिला तो परिवार में कोहराम मच गया।सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही पुलिस युवक के मंगलवार शाम से लापता होने के घटनाक्रम की भी पड़ताल कर रही है।इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने बताया कि अभी मामले में किसी पर कोई आरोप सामने नहीं आया है। प्रथमदृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।