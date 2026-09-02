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टोल टैक्स पर फर्जी वसूली: ईडी की धन शोधन मामले में बड़ी कार्रवाई; यूपी समेत इतने राज्यों में एक साथ तलाशी जारी

Wed, 02 Sep 2026 09:15 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 02 Sep 2026 09:15 AM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने NHAI के विभिन्न टोल प्लाजा पर कथित फर्जी टोल वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साथ 14 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, NCR और कोलकाता स्थित परिसरों पर तलाशी ली जा रही है।

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Fraudulent toll tax collection ED takes major action in money laundering case
ED - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के विभिन्न टोल नाकों पर कथित फर्जी टोल वसूली से संबंधित है। यह पूरा मामला धन शोधन के गंभीर आरोपों से जुड़ा है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एक साथ 14 ठिकानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। यह अभियान धन शोधन के आरोपों की गहन जांच के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तलाशी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और कोलकाता में स्थित परिसरों पर ली जा रही है।
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इन राज्यों के विभिन्न शहरों और कस्बों में संदिग्ध ठिकानों को खंगाला जा रहा है। ED की टीमें सुबह से ही इन परिसरों पर मौजूद हैं। यह कार्रवाई फर्जी टोल वसूली के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए की जा रही है। इस मामले में कई व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका संदिग्ध है। निदेशालय इस मामले में सबूत जुटाने का प्रयास कर रहा है।
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फर्जी वसूली का आरोप
यह मामला NHAI के टोल नाकों पर अवैध रूप से टोल शुल्क वसूलने से संबंधित है। आरोप है कि फर्जीवाड़ा करके करोड़ों रुपये का धन एकत्र किया गया। इस धन को बाद में वैध दिखाने का प्रयास किया गया। प्रवर्तन निदेशालय इसी धन शोधन के पहलू की जांच कर रहा है। यह जांच देशव्यापी स्तर पर की जा रही है।

 

तलाशी अभियान का विस्तार
तलाशी अभियान में ED के कई अधिकारी शामिल हैं। 14 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई से मामले की गंभीरता का पता चलता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कई स्थानों पर जांच चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और कोलकाता में भी महत्वपूर्ण परिसरों को खंगाला जा रहा है। इस अभियान से जुड़े और खुलासे होने की उम्मीद है।
 
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