टोल टैक्स पर फर्जी वसूली: ईडी की धन शोधन मामले में बड़ी कार्रवाई; यूपी समेत इतने राज्यों में एक साथ तलाशी जारी

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प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एक साथ 14 ठिकानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। यह अभियान धन शोधन के आरोपों की गहन जांच के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तलाशी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और कोलकाता में स्थित परिसरों पर ली जा रही है।इन राज्यों के विभिन्न शहरों और कस्बों में संदिग्ध ठिकानों को खंगाला जा रहा है। ED की टीमें सुबह से ही इन परिसरों पर मौजूद हैं। यह कार्रवाई फर्जी टोल वसूली के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए की जा रही है। इस मामले में कई व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका संदिग्ध है। निदेशालय इस मामले में सबूत जुटाने का प्रयास कर रहा है।