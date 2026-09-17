Lucknow News: हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:49 AM IST
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लखनऊ। खुनखुनजी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के इको क्लब ने ओजोन परत संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य छात्राओं को ओजोन परत के महत्व और इसके क्षरण के कारणों के प्रति जागरूक करना था। कार्यशाला में बताया गया कि ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। प्राचार्या अंशु केडिया ने कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना चाहिए। कार्यशाला इंचार्ज स्नेह लता शिवहरे सहित अन्य प्राध्यापकों ने भी छात्राओं को जागरूक किया, जिसके बाद उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।
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