Lucknow News: आखिरकार विप्रज को मिली टीम इंडिया में एंट्री
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:51 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:51 AM IST
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लखनऊ। यूपी के स्टार लेग स्पिनर विप्रज निगम को आखिरकार टीम इंडिया में एंट्री मिल ही गई। जापान एशियाई खेलों में उन्हें मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के चोटिल होने पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। कुछ दिन पहले विप्रज को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली एकदिवसीय सीरीज के लिए भी भारत ए की टीम में शामिल किया गया था।
आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल 21 वर्षीय विप्रज में लंबे शॉट लगाने की भी काबिलियत है। उन्होंने आईपीएल में करीब 176 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। टी-20 फॉर्मेट में उनकी उपयोगिता एशियाई खेलों में चयन का सबसे बड़ा कारण बनी। एशियाई खेलों में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया में जगह पक्की करने का मजबूत आधार बनेगा।
कुछ यूं संवरा विप्रज का कॅरिअर
विप्रज का जन्म बाराबंकी जिले में शिक्षक परिवार में हुआ। उन्होंने छोटी उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और लखनऊ में रहकर खेल को निखारा। शुरुआत में अंडर-19 स्तर पर वह ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में खेले। बाद में उन्होंने लेग स्पिन में महारत हासिल की। विप्रज का कॅरिअर यूपी टी-20 लीग में तब चमका जब उन्होंने लखनऊ फॉल्कंस के लिए खेलते हुए 11 मैचों में 20 विकेट चटकाए। लगातार बेहतर प्रदर्शन से उन्हें उत्तर प्रदेश की टीम के लिए तीनों प्रारूपों (टी-20, वनडे, चार दिवसीय) में डेब्यू करने का मौका मिला।
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वर्जन
टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए विप्रज ने लंबा सफर तय किया है। इसका श्रेय उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। उम्मीद है कि वह देश के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों की टीम में जगह बनाने में सफल रहेंगे। - केएम खान, सचिव, क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ
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आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल 21 वर्षीय विप्रज में लंबे शॉट लगाने की भी काबिलियत है। उन्होंने आईपीएल में करीब 176 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। टी-20 फॉर्मेट में उनकी उपयोगिता एशियाई खेलों में चयन का सबसे बड़ा कारण बनी। एशियाई खेलों में उनका प्रदर्शन टीम इंडिया में जगह पक्की करने का मजबूत आधार बनेगा।
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कुछ यूं संवरा विप्रज का कॅरिअर
विप्रज का जन्म बाराबंकी जिले में शिक्षक परिवार में हुआ। उन्होंने छोटी उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और लखनऊ में रहकर खेल को निखारा। शुरुआत में अंडर-19 स्तर पर वह ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में खेले। बाद में उन्होंने लेग स्पिन में महारत हासिल की। विप्रज का कॅरिअर यूपी टी-20 लीग में तब चमका जब उन्होंने लखनऊ फॉल्कंस के लिए खेलते हुए 11 मैचों में 20 विकेट चटकाए। लगातार बेहतर प्रदर्शन से उन्हें उत्तर प्रदेश की टीम के लिए तीनों प्रारूपों (टी-20, वनडे, चार दिवसीय) में डेब्यू करने का मौका मिला।
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टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए विप्रज ने लंबा सफर तय किया है। इसका श्रेय उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। उम्मीद है कि वह देश के लिए क्रिकेट के तीनों प्रारूपों की टीम में जगह बनाने में सफल रहेंगे। - केएम खान, सचिव, क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ