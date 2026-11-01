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Video: लखनऊ विश्वविद्यालय में 34वीं यूपी मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू
लखनऊ विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में 30 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इसमें दौड़, लंबी कूद समेत विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। लंबी कूद में 45 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा और फिटनेस का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बना। उम्र को पीछे छोड़ मैदान में उतरे प्रतिभागियों ने खेल के प्रति अपने जुनून का परिचय दिया।
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