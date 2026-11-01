Video: सहकार भारती के महिला सम्मेलन में महिला सशक्तीकरण पर जोर

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हजरतगंज स्थित सहकारिता भवन में रविवार को सहकार भारती की ओर से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं, राज्य मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास प्रतिभा शुक्ला ने महिलाओं के सशक्तीकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की योजनाओं एवं प्रयासों पर विचार रखे। सम्मेलन में महिलाओं की सहकारिता क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के मुद्दों पर चर्चा की गई।

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