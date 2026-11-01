{"_id":"6ae7042b6fe907366c002e43","slug":"video-video-parasa-kalb-ma-akhal-bharataya-saravajana-hata-parata-na-ka-paratayasha-ka-ghashhanae-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: प्रेस क्लब में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ने की प्रत्याशी की घोषणा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: प्रेस क्लब में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी ने की प्रत्याशी की घोषणा

Akash Dwivedi

Updated Sun, 01 Nov 2026 02:49 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 02:49 PM IST







Link Copied



हजरतगंज स्थित प्रेस क्लब में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की ओर से प्रेसवार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। प्रेसवार्ता में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन