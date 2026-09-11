VIDEO: लखनऊ में तीन दिवसीय एक्सपो में प्रतिभाग कर रहीं 250 सोलर कंपनियां

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राष्ट्रीय सोलर एसोसिएशन की ओर से डिफेंस एक्सपो मैदान में तीन दिवसीय आरईवी ( सोलर एंड ईवी) एक्सपो का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को एक्सपो का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। सोलर को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि एक्सपो में 250 से ज्यादा कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। 500 से ज्यादा ब्रांड मौजूद हैं।

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