Lucknow News: जतिन, सुनील और सूरज अंतिम 8 में

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बालक एकल प्री क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में शीर्ष वरीय हरियाणा के जतिन नैन ने अपने ही राज्य के प्रशांत को पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 4-6, 6-4, 6-4 से हराकर जीत अपने नाम की। वहीं पांचवीं वरीय हरियाणा के सुनील कुमार को भी जीत के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी, जिन्होंने गुजरात के मेघ भार्गव को 4-6, 6-2, 6-3 से हराया। सातवीं वरीय पंजाब के आदित्य कुमार ने हरियाणा के आरव चावला को सीधे सेटों में 6-2, 6-4 से हराया।दूसरी वरीय कर्नाटक के सूरज ने तेलंगाना के देवरापल्ली अखिल को 7-6(3), 6-3 से हराया। वहीं पहले दौर में उलटफेर कर प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचे असम के उदित ने तमिलनाडु के पगलवन को 6-1, 6-3 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। पश्चिम बंगाल के मयंद तिवारी ने दिल्ली के सागर को 6-3, 6-3 से मात दी।वहीं दिल्ली के रिकी ने हरियाणा के शिवा को एकतरफा अंदाज में 6-2, 6-2 से हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई। छठी वरीय हरियाणा के आदित्य मोर भी अंतिम आठ में पहुंच गए जिन्होंने तीन सेट तक चले मुकाबले में तेलंगाना के देवहर्षित को 6-3, 1-6, 6-4 से पराजित किया।यूपी के ऋषि और ओमेश की जोड़ी सेमीफाइनल मेंमंगलवार को पुरुष युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में आदित्य-उदित, ओमेश-इमोन, ऋषि-शिवा, कनिष्क-रिकी और हर्ष-प्रशांत की जोड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पहले मैच में हरियाणा के आदित्य मोर और असम के उदित गोगोई ने उत्तर प्रदेश के अंशुमान और पश्चिम बंगाल के वायट रोवन को 6-4, 3-6, 10-7 से हराया। उत्तर प्रदेश के ओमेश और छत्तीसगढ़ के इमोन ने उत्तर प्रदेश के वंश यादव और महाराष्ट्र के पार्थ आर की जोड़ी को 6-2, 7-5 से शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश के ऋषि यादव और हरियाणा के शिवा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के दीपक और उत्तराखंड के अर्नव हर्ष पर 7-5, 4-6, 10-6 की जीत से अंतिम आठ में प्रवेश किया। वहीं गुजरात के कनिष्क और दिल्ली के रिकी ने हरियाणा के वंश नंदल और पंजाब के आदित्य कुमार को 7-6(4), 7-5 से हराया। एक अन्य मुकाबले में हरियाणा के हर्ष और प्रशांत ने उत्तर प्रदेश के अनुज और अनुरुद्ध की जोड़ी को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।