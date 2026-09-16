बड़े सपने देखने से न डरें युवा : शुभांशु शुक्ला

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लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहे महोत्सव में शुभांशु शुक्ला की अंग्रेजी पुस्तक ‘द सेकेंड ऑर्बिट’ का लोकार्पण किया गया। इस दौरान उनके परिजन भी मौजूद रहे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने वीडियो संदेश के जरिये पुस्तक और शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। शुभांशु ने विद्यार्थियों को अपने बचपन, शिक्षा, भारतीय वायुसेना में सेवा, प्रशिक्षण और अंतरिक्ष तक पहुंचने की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लखनऊ से शुरू हुई उनकी यात्रा अंतरिक्ष तक पहुंची।मोबाइल के दौर में भी किताबों का जादू कायमडिजिटल दौर में मोबाइल और ई-बुक्स के बढ़ते चलन के बीच युवाओं में साहित्य के प्रति रुचि कायम है। महोत्सव में युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन-दर्शन, रामचरितमानस, उपन्यास, कविता और अन्य साहित्यिक पुस्तकों में रुचि दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर अशोक धनखड़ ने बताया कि राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय ऐप से जुड़े पाठकों की संख्या में यूपी 79,549 उपयोगकर्ताओं के साथ देश में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र 46,591 और दिल्ली 43,989 उपयोगकर्ताओं के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ऐप पर गोदान 21,653 और श्रीरामचरितमानस 14,731 बार डाउनलोड की गई। ऐप में पिछले वर्ष 3500 फ्री ई-बुक्स थीं, अब इनकी संख्या 7000 से अधिक है।महोत्सव में एफएसएसएआई और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्टॉल पर फूड सेफ्टी ऑफिसर आजाद कुमार और प्रीति वर्मा ने स्थानीय-मौसमी खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और भोजन में कम रसायनों के उपयोग की जानकारी दी। लविवि के परास्नातक छात्र विवेक पांडेय ने बताया कि ‘ईट राइट इंडिया थाली’ पुस्तक में अवधी के साथ देश के विभिन्न राज्यों के स्वस्थ व्यंजनों की जानकारी मिली।सनातन बोध स्टॉल पर आशुतोष तिवारी ने बताया कि सरल हिंदी में रामचरितमानस का अनुवाद युवाओं को पसंद आ रहा है। श्रीनिवासन आनंद की ‘भारत के रहस्यमय मंदिर’ भी पढ़ी जा रही है। इबारत पब्लिकेशन के जमाल अहमद ने बताया कि ‘हर मौके के लिए शेर’ पुस्तक जेन-जी में खूब पसंद की जा रही है। गार्गी पब्लिकेशन पर ‘पहला अध्यापक’ और समाजवाद यथार्थवाद का पहला क्लासिकल उपन्यास ‘सीमेंट’ का अनुवाद खूब बिका।लविवि शोधार्थी आर्यन शर्मा ने कहा कि विवेकानंद साहित्य ने विशेष रूप से प्रभावित किया। परास्नातक छात्र आर्यन कुशवाहा ने महोत्सव को ज्ञानवर्धक अनुभव बताया। स्नातक छात्रा कविता कुशवाहा ने कहा कि डिजिटल दौर में पुस्तक महोत्सव किताबों से दोबारा जुड़ने का अवसर दे रहा है।