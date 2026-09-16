Lucknow News: गजानन के दरबार में उमड़े श्रद्धालु, पंडालों में लगी भक्तों की कतार

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51 किलो के गजरे से हुआ बप्पा का श्रृंगारझूलेलाल वाटिका के निकट चल रहे गणेश उत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को ''मनौतियों के राजा'' के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कतार में लगकर बप्पा के दर्शन किए और मोदक का प्रसाद पाया। इस दौरान 12 फीट लंबे और 51 किलो वजन के गजरे से बप्पा का शृंगार किया गया। संरक्षक भारत भूषण गुप्ता, अध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल, पार्षद रंजीत सिंह समेत कमेटी पदाधिकारियों ने गजरा अर्पित किया। शाम को अनुश्री शर्मा के भजनों पर पंडाल गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा। संजय शर्मा के निर्देशन में ''महाकाली'', ''भगवान विष्णु के अवतार'' और ''भक्ति में शक्ति'' नृत्य-नाटिकाएं भी प्रस्तुत हुईं।विनम्रखंड में कल विराजे, आज होगा बप्पा का विसर्जनगोमतीनगर के विनम्रखंड-2 में शिव वाटिका पार्क के सामने श्री गणेश उत्सव महासमिति की ओर से आयोजित महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को हुआ। पूजा और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद सुबह-शाम गणेशजी की आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। बुधवार को सुबह आरती के बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष शिवेश प्रकाश द्विवेदी, सचिव राहुल कुमार गोला और कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि विसर्जन के बाद दोपहर से विशाल भंडारा होगा।12 फीट का गजरा, 51 किलो का श्रृंगार... मनौतियों के राजा के दरबार में उमड़ी आस्था- लंबी कतारों में लगे श्रद्धालु, मोदक का प्रसाद पाकर लगाए गणपति बप्पा मोरया के जयकारेमाई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। 12 फीट लंबा और 51 किलो वजनी गजरा... जब फूलों से सजे इस विशाल गजरे से ''मनौतियों के राजा'' का शृंगार हुआ तो गणपति का दरबार और भी भव्य नजर आया। मंगलवार को झूलेलाल वाटिका के निकट चल रहे गणेश उत्सव के दूसरे दिन बप्पा के दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सैकड़ों भक्त कतार में लगकर दर्शन के लिए पहुंचे और मोदक का प्रसाद पाया।बप्पा के विशेष शृंगार के दौरान संरक्षक भारत भूषण गुप्ता, अध्यक्ष घनश्याम अग्रवाल, पार्षद रंजीत सिंह समेत कमेटी पदाधिकारियों ने 51 किलो का गजरा अर्पित किया। विशाल गजरे से सजे गणपति की भव्य छवि श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही।शाम होते ही पंडाल का माहौल भक्ति और संगीत से सराबोर हो गया। अनुश्री शर्मा के भजनों पर श्रद्धालु गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते रहे। इसके साथ ही संजय शर्मा के निर्देशन में ''महाकाली'', ''भगवान विष्णु के अवतार'' और ''भक्ति में शक्ति'' नृत्य-नाटिकाओं की प्रस्तुति हुई।राजधानी के अन्य इलाकों में भी गणपति उत्सव की धूम रही। पत्रकारपुरम में मंदिर परिसर में सजे गणपति पंडाल में भक्त पूजा-अर्चना करते रहे। पेपर मिल कॉलोनी में ''लखनऊ के महाराजा'' का दरबार श्रद्धालुओं को आकर्षित करता रहा। तोपखाना बाजार, आलमबाग समेत अन्य क्षेत्रों में भी गणपति की भव्य प्रतिमाओं के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचे। कहीं आरती-भजन की गूंज सुनाई दी तो कहीं प्रसाद वितरण हुआ।विनम्रखंड में कल विराजे, आज होगा बप्पा का विसर्जनगोमतीनगर के विनम्रखंड-2 में शिव वाटिका पार्क के सामने श्री गणेश उत्सव महासमिति की ओर से आयोजित महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को हुआ। पूजा और प्राण-प्रतिष्ठा के बाद सुबह-शाम गणेशजी की आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। बुधवार को सुबह आरती के बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष शिवेश प्रकाश द्विवेदी, सचिव राहुल कुमार गोला और कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी ने बताया कि विसर्जन के बाद दोपहर से विशाल भंडारा होगा।