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Video: लखनऊ में बीकेटी रजिस्ट्रार कार्यालय में ई-स्टांप हेल्प डेस्क शुरू
बख्शी का तालाब स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में शुक्रवार को ई-स्टांप हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। डीआईजी स्टांप तुषार चंद्र ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क के माध्यम से लोगों को 10 से 500 रुपये तक के स्टांप खरीदने की सुविधा मिलेगी।
वहीं, रजिस्ट्री के दौरान सर्वर की समस्या से जूझ रहे ग्राहकों और किसानों की परेशानी को लेकर सवाल पूछे जाने पर डीआईजी स्टांप ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इस दौरान रजिस्ट्रार प्रभात सिंह और सब रजिस्ट्रार प्रभात सिंह मौजूद रहे।
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