मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोंडा में देवीपाटन मंडल के 41 हजार मेधावियों को टैबलेट वितरित करेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती के विद्यार्थी शामिल होंगे। इनमें गोंडा के 30 हजार, बलरामपुर और बहराइच के पांच-पांच हजार और श्रावस्ती के एक हजार विद्यार्थी शामिल हैं।

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कार्यक्रम के लिए करीब तीन लाख वर्गफीट में पंडाल तैयार किया गया है। इसमें 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री के आगमन के लिए एलबीएस के विज्ञान परिसर में हैलीपैड बनाया गया है। गुरुवार को मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल, डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल, डीएम रमेश रंजन और एसपी अभिषेक ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।उन्होंने मंच, पंडाल, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान सीडीओ दयानंद प्रसाद, सीआरओ रिंकी जायसवाल, नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, एसडीएम सदर जितेंद्र गौतम आदि अधिकारी मौजूद रहे।एआरटीओ आरसी भारतीय ने बताया कि विद्यार्थियों को लाने के लिए करीब 1500 वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। इनमें लखनऊ से 200, गोरखपुर से 150, अयोध्या से 50 और सीतापुर से 49 बसें आएंगी। गोंडा, बहराइच और बलरामपुर से 160 तथा रुपईडीहा से 50 बसों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 254 निजी और 27 छोटे वाहन भी लगाए जाएंगे।एएसपी (पूर्वी) अजीत कुमार रजक ने बताया कि कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए सात एएसपी, 18 क्षेत्राधिकारी और 82 निरीक्षक व थानाध्यक्षों की ड्यूटी लगाई गई है। डेढ़ कंपनी पीएसी और एलआईयू के 11 कर्मी भी तैनात रहेंगे। भीड़ और वाहनों के दबाव को देखते हुए यातायात व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।