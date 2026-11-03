Video: ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नारे के साथ भाजपा की पदयात्रा

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प्रदेश भाजपा की ओर से ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के तहत पदयात्रा निकाली जा रही है। इसमें हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। पदयात्रा लोकभवन से हजरतगंज होते हुए परिवर्तन चौक तक जाएगी। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई भाजपा नेता, विधायक और मंत्री शामिल हो रहे हैं।

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