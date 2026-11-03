Video: लखनऊ के महिंगवा में 55 वर्षीय महिला के साथ घर में घुसकर दरिंदगी

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महिंगवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 55 वर्षीय महिला के साथ सोमवार की रात लगभग साढ़े नौ बजे गांव के एक युवक ने शराब के नशे में उसके घर में घुसकर दरिदगी की घटना को अंजाम दिया।,आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया,पीड़िता ने घर से बाहर निकलकर परिजनों को पूरी बात बताई।पुलिस ने शिकायत जांच शुरू किया है।

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