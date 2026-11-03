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Video: नेशनल पीजी कॉलेज में दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

Akash Dwivedi

Updated Tue, 03 Nov 2026 03:48 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 03:48 PM IST







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नेशनल पीजी कॉलेज में ‘नैरेटिव्स बियॉन्ड टेक्स्ट्स : मटेरियल कल्चर, ओरल ट्रेडिशन्स एंड इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान संगोष्ठी को संबोधित करते कॉलेज के प्राचार्य देवेंद्र सिंह। ... और पढ़ें

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