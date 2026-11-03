यूपी: चक्रवातों के नामकरण की दिलचस्प कहानी, पत्नियों और राजनेताओं के नाम पर रखे जाते थे तूफानों के नाम

नाराजगी में राजनेताओं के नाम पर रखे तूफान

तूफानों को नाम देने की शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञानी क्लेमेंट रैगे ने की थी। पहले वह तूफानों की पहचान ग्रीक वर्णमाला और पौराणिक पात्रों के नाम से करते थे। बाद में महिलाओं के नाम रखने लगे। जब उन्हें मौसम विभाग का प्रमुख नहीं बनाया गया तो उन्होंने अपनी नाराजगी जताने के लिए तूफानों के नाम उन राजनेताओं पर रखने शुरू कर दिए, जिन्हें वह पसंद नहीं करते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध में पत्नियों के नाम पर रखे गए तूफान

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रशांत महासागर में तूफानों पर नजर रखने वाले अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के मौसम विज्ञानी अपनी पत्नियों और प्रेमिकाओं के नाम पर तूफानों को पुकारने लगे। 1953 में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर तूफानों के लिए महिलाओं के नामों की सूची अपनाई। हालांकि, बाद में इस व्यवस्था में बदलाव हुआ। 1979 से पुरुषों और महिलाओं, दोनों के नाम शामिल किए जाने लगे।

13 देशों के 169 नामों से चलती है पूरी व्यवस्था, भारत है मुखिया

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवातों के नामकरण की व्यवस्था सितंबर 2004 में शुरू हुई। भारत इसका मुखिया (होस्ट) है।



बाकी जिम्मेदारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और संयुक्त राष्ट्र के एशिया व प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्कैप) के 13 देशों के पैनल की है। इसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, ईरान, मालदीव, म्यांमार, कतर, सऊदी अरब, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। हर देश 13 नाम देता है। इस तरह कुल 169 नामों की सूची तैयार होती है। भारत की ओर से अब तक मुरासु, तेज, गति और आग जैसे नाम दिए गए हैं। तूफान उठने से छह साल पहले ही उसका नाम तय हो जाता है।