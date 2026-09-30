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Video: केशव प्रसाद मौर्य बोले- INDI गठबंधन बिखर चुका, ‘सरप्राइज हम देंगे’

Akash Dwivedi

Updated Wed, 30 Sep 2026 06:07 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 06:07 PM IST







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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि “INDI गठबंधन बिखर चुका है।” केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, “सरप्राइज हम देंगे।” उन्होंने यह बयान पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। ... और पढ़ें

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