Video: गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर, घरों में घुसा पानी; सामान निकालकर पड़ोसियों के यहां ली शरण

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गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बुधवार को लासा और अकड़रिया गांव में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। अकड़रिया गांव में पुष्पा और पिंटू के घरों में पानी भरने के बाद उन्हें अपना सामान निकालकर पड़ोसियों के घर शरण लेनी पड़ी। वहीं, लासा गांव में सत्तार, देवी, बदली, संदीप और बालकिशन के घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। इसके बाद सभी लोग घरों से सामान निकालकर नाव के जरिए सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने में जुटे रहे। बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है।

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