Video: फिल्म ‘डियर हसबैंड’ के प्रमोशन के दौरान रोहित राजावत और पूर्णिमा शर्मा से बातचीत

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जांपलिंग रोड स्थित होटल गैलेक्सी ग्रैंड में फिल्म ‘डियर हसबैंड’ के प्रमोशन के लिए कलाकार रोहित राजावत, धर्मेंद्र कुमार, अजीत गोस्वामी और पूर्णिमा शर्मा पहुंचे। इस दौरान कलाकारों ने प्रेसवार्ता की और फिल्म से जुड़ी जानकारी साझा की। प्रमोशन के दौरान रोहित राजावत और पूर्णिमा शर्मा से फिल्म को लेकर बातचीत की गई। कलाकारों ने फिल्म की कहानी, अपने किरदार और शूटिंग के अनुभवों के बारे में जानकारी साझा की।

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