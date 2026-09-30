Video: बारूदखाना के एसए अपार्टमेंट में दीवार खड़ी कर जैक के सहारे बिल्डिंग को रोका

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बारूदखाना स्थित एसए अपार्टमेंट में जर्जर पिलर के बाद बिल्डिंग को सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत और मजबूतीकरण का काम किया जा रहा है। इसके तहत दीवार खड़ी करने के बाद उसके ऊपर जैक लगाए जा रहे हैं, ताकि बिल्डिंग को सहारा दिया जा सके। मौके पर मजदूर दीवार बनाने और जैक लगाने के काम में जुटे हैं। बिल्डिंग को अतिरिक्त सहारा देने के लिए अलग-अलग स्थानों पर जैक लगाए जा रहे हैं।

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