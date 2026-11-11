{"_id":"6af43d563b69804cdf0bc8e5","slug":"video-video-kasarabga-bsa-adada-para-yataraya-sa-jayatha-bsa-blramapara-gada-ka-bsa-ka-itajara-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: कैसरबाग बस अड्डे पर यात्रियों से ज्यादा बसें, बलरामपुर-गोंडा की बसों का इंतजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: कैसरबाग बस अड्डे पर यात्रियों से ज्यादा बसें, बलरामपुर-गोंडा की बसों का इंतजार

Akash Dwivedi

Updated Wed, 11 Nov 2026 03:33 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 03:33 PM IST







Link Copied



कैसरबाग बस अड्डे पर बुधवार को यात्रियों की संख्या कम और बसें ज्यादा नजर आईं। इस बीच बलरामपुर और गोंडा जाने वाले यात्री बसों का इंतजार करते दिखे। स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी यात्रियों से बातचीत कर रहे थे और उन्हें जल्द ही संबंधित रूट की बस उपलब्ध कराने का आश्वासन दे रहे थे। ... और पढ़ें

विज्ञापन