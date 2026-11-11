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यूपी: सीएम योगी के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे, बोले- कहीं पैसा नहीं देना पड़ा

Wed, 11 Nov 2026 03:10 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 11 Nov 2026 03:10 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत राजस्व विभाग में नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए।

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UP: Success earned through hard work—newly selected candidates beam as they receive appointment letters from C
नियुक्ति पत्र वितरित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत राजस्व विभाग में नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर नवचयनितों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर सीएम योगी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत विभिन्न जिलों की लाभार्थी महिलाओं को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। 

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वर्षों की मेहनत लाई रंग, भैया दूज पर नियुक्ति पत्र पाकर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे
नियुक्ति पत्र पाने वाले नवचयनित कनिष्ठ सहायकों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और बिना किसी भ्रष्टाचार की बात कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सीतापुर निवासी विवेक सिंह ने बताया कि वह तीन साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि भैया दूज के दिन मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए बेहद खुशी का पल है। नौकरी मिलने से पूरा परिवार खुश है। गोरखपुर की अंकिता सिंह ने कहा कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है। तीन साल की तैयारी के बाद उनका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ है।
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आशिया बानो को योगी सरकार में दूसरी बार नौकरी मिली
इसी पद पर चयनित आगरा निवासी आशिया बानो ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है। वर्तमान में राजस्व लेखपाल के पद पर कार्यरत आशिया बानो की योगी सरकार के कार्यकाल में यह दूसरी बार सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने को अप्रत्याशित और सुखद अनुभव बताया। वहीं, पीलीभीत निवासी धीरज कुमार ने कहा कि पांच साल की मेहनत के बाद सफलता मिली है। पूरी प्रक्रिया में फॉर्म भरने के अलावा कहीं कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ और न ही भ्रष्टाचार हुआ है। 
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कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे हैं। रायबरेली की पूनम को कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये का चेक मिला है। उन्होंने बताया कि इस राशि से वह अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च चलाएंगी। गुड्डी देवी ने कहा कि सहायता से परिवार का पालन-पोषण और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कर सकेंगी। रमाकांती पांडेय ने बताया कि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था, ऐसे में पांच लाख रुपये की मदद से बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने में सहारा मिलेगा। अमेठी निवासी सीमा ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस धनराशि से वह अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी।

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