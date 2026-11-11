VIDEO: पॉलिटेक्निक चौराहे पर डग्गामार ट्रैवलर के खिलाफ कार्रवाई

{"_id":"6af353791deb2e1a2309b644","slug":"man-jumps-from-water-tank-after-being-stopped-from-drinking-alcohol-dies-bhopal-news-c-1-1-noi1404-4923443-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"भोपाल: नशे की लत ने उजाड़ा परिवार, शराब पीने से रोकने पर युवक ने पानी की टंकी से लगाई छलांग, हुई मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}