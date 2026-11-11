{"_id":"6af434826963a41f2d037b53","slug":"video-video-vabhanana-thal-ka-natao-na-thama-bhajapa-ka-thamana-parathasha-athhayakashha-pakaja-cathhara-na-thalii-sathasayata-2026-11-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सपा के पूर्व मंत्री और नेता ने थामा भाजपा का दामन, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिलाई सदस्यता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी चुनाव के पहले भाजपा ने सपा को एक बड़ा झटका देते हुए, बस्ती से पूर्व सांसद अरविंद चौधरी और बांदा के सपा नेता अनिल यादव को अपने पाले में कर लिया है। बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी, जॉइनिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह की उपस्थिति में दोनों नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी की सदस्यता दिलाकर दोनों नेताओं और उनके समर्थकों का भाजपा में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक विचारधारा आधारित संगठन है, जहां कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है और उसके परिश्रम, समर्पण व योगदान को सम्मान मिलता है। चौधरी ने विश्वास व्यक्त किया कि अरविंद चौधरी और अनिल यादव के जुड़ने से संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।

... और पढ़ें