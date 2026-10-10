VIDEO: कम संसाधनों पर भी भारी पड़ा बच्चों का हुनर, शून्य लागत में विज्ञान को दी नई दिशा

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संसाधन सीमित थे, लेकिन कल्पनाओं की उड़ान बड़ी थी। किसी ने कचरे से बिजली बनाने का मॉडल तैयार किया तो किसी ने हाइड्रोपोनिक खेती के जरिए कृषि की नई संभावनाएं दिखाईं। बख्शी का तालाब स्थित कुम्हरावां इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने 146 मॉडल प्रस्तुत कर अपनी वैज्ञानिक सोच और नवाचार का परिचय दिया। प्रदर्शनी का मुख्य विषय सतत एवं विकसित भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार रहा। इसमें 111 कार्यकारी और 35 स्थिर मॉडल शामिल रहे।

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