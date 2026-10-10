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लखनऊ: वीडियो कॉल पर सीधे बाढ़ पीड़ितों से जुड़े राजनाथ सिंह, राहत-बचाव कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

Sat, 10 Oct 2026 09:57 PM IST
Bhupendra Singh पीटीआई, लखनऊ
पीटीआई, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 09:57 PM IST
सार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉल से लखनऊ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। आगे पढ़ें विस्तार से...

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Rajnath Singh took stock of flood-affected areas of Lucknow via video call
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने शनिवार को वीडियो कॉल के जरिये बाढ़ प्रभावित इलाकों के निवासियों से बात करके हालात की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा प्रभावित परिवारों तक हर जरूरी मदद पहुंचाई जाए।

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जानकारी के अनुसार, राजनाथ सिंह ने प्रभावित इलाकों में बाढ़ की स्थिति और जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचने के बारे में जानकारी ली। भार्गव कॉलोनी और गणेश विहार कॉलोनी में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से राहत सामग्री वितरित किए जाने के दौरान उन्होंने वीडियो कॉल के जरिये लोगों से बात की।

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राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों, जिनमें एडीएम सिटी और एसडीएम सदर शामिल थे, से भी बातचीत की। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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राजनाथ सिंह ने अपने विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) केपी सिंह से भी फोन पर बात की। केपी सिंह मौके पर राहत कार्यों का समन्वय कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने टीम से प्रभावित इलाकों की स्थिति दिखाने को भी कहा।

नावों से घरों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री

जलभराव वाले इलाकों में राहत टीमें नावों की मदद से घरों तक पहुंच रही हैं। प्रभावित परिवारों को खाने के पैकेट, पीने का पानी और अन्य जरूरी सामान घर-घर पहुंचाया जा रहा है।



राजनाथ सिंह स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। जिला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं।

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