लखनऊ: वीडियो कॉल पर सीधे बाढ़ पीड़ितों से जुड़े राजनाथ सिंह, राहत-बचाव कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने शनिवार को वीडियो कॉल के जरिये बाढ़ प्रभावित इलाकों के निवासियों से बात करके हालात की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा प्रभावित परिवारों तक हर जरूरी मदद पहुंचाई जाए।

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राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

जानकारी के अनुसार, राजनाथ सिंह ने प्रभावित इलाकों में बाढ़ की स्थिति और जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचने के बारे में जानकारी ली। भार्गव कॉलोनी और गणेश विहार कॉलोनी में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से राहत सामग्री वितरित किए जाने के दौरान उन्होंने वीडियो कॉल के जरिये लोगों से बात की।

इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों, जिनमें एडीएम सिटी और एसडीएम सदर शामिल थे, से भी बातचीत की। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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नावों से घरों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री

राजनाथ सिंह ने अपने विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) केपी सिंह से भी फोन पर बात की। केपी सिंह मौके पर राहत कार्यों का समन्वय कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने टीम से प्रभावित इलाकों की स्थिति दिखाने को भी कहा।

जलभराव वाले इलाकों में राहत टीमें नावों की मदद से घरों तक पहुंच रही हैं। प्रभावित परिवारों को खाने के पैकेट, पीने का पानी और अन्य जरूरी सामान घर-घर पहुंचाया जा रहा है।

राजनाथ सिंह स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। जिला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं।