लखनऊ: जमीन दिलाने के नाम पर बुजुर्ग महिला से 40.50 लाख की ठगी, रजिस्ट्री की न रुपये लौटाए, तीन के खिलाफ एफआईआर

राजधानी लखनऊ के काकोरी में जमीन दिलाने के नाम पर बुजुर्ग महिला रामदुलारी से 40.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को तालकटोरा के तुलसी विहार, जलालपुर निवासी मोहम्मद दिलशाद, सर्वेश और भैयू आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक, काकोरी के गहलवारा गांव निवासी रामदुलारी का कहना है कि उन्होंने उन्नाव के मोहान रोड स्थित बांगरमऊ में जमीन खरीदने के लिए 10 फरवरी को आरटीजीएस के जरिये मोहम्मद दिलशाद के खाते में 40 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा बिचौलियों सर्वेश और भैयू आलम को गूगल पे से 45 हजार रुपये और पांच हजार रुपये नकद दिए थे।पीड़िता का आरोप है कि फरवरी से अब तक न तो जमीन की रजिस्ट्री की गई और न ही रकम लौटाई गई। वह अपनी बहू के भाई विजय कुमार के साथ आरोपियों से रुपये मांगने पहुंचीं तो उन्होंने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने पर जान से मरवाने की धमकी भी दी गई।इंस्पेक्टर के मुताबिक, रामदुलारी ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर रकम वापस दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अधिकारियों के निर्देश पर काकोरी थाने में तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।