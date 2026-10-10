फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Clash Between two groups over playing music and making lewd remarks at woman in Barabanki one dead 10 injured

बाराबंकी: गाना बजाने और छींटाकशी को लेकर दो पक्षों में चले लाठी-डंडे, महिला की पीटकर हत्या; 10 लोग घायल

Sat, 10 Oct 2026 09:40 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Bhupendra Singh Updated Sat, 10 Oct 2026 09:40 PM IST
सार

बाराबंकी में गाना बजाने और महिला पर छींटाकशी को लेकर दो पक्षों में लाठी-डंडे चल गए। इस दौरान महिला की पीटकर हत्या कर दी गई है। जबकि, 10 लोग घायल हो गई। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Clash Between two groups over playing music and making lewd remarks at woman in Barabanki one dead 10 injured
बिलखते परिजन, मौजूद पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यूपी के बाराबंकी में शनिवार देर शाम गाना बजाने और महिला पर छींटाकशी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर से लोग लाठी-डंडे लेकर आमने-सामने आ गए। घटना में महिला की मौत हो गई। जबकि, 10 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 
विज्ञापन


घटना टिकैतनगर क्षेत्र के सिकलिक का पुरवा मजरे विद्यानगर गांव की है। मारपीट में सिर में लाठी लगने से राकेश की पत्नी विमला (45) की मौत हुई है। जबकि, करीब 10 लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। 
विज्ञापन




पुलिस के अनुसार, विद्यानगर गांव में धर्मेंद्र और विनीता की परचून की दुकानें आमने-सामने हैं। दोनों पक्षों की ओर से गाना बजाया जा रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


विनीता के भतीजे संजय ने बताया कि करीब तीन महीने पहले भी आरोपियों ने उनके परिवार की एक महिला पर छींटाकशी की थी। उस समय थाने में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। आरोप है कि शनिवार शाम उसकी पत्नी नल से पानी लेने गई थी, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने फिर अभद्रता की। विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। 

ये लोग हुए घायल 

इस दौरान एक लाठी संजय की चाची विमला के सिर में लग गई। गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई। मारपीट में संजय, सुखदेई, राकेश, नितिन, अमित, ननकू और कुसुम समेत कई लोग घायल हुए हैं। दूसरे पक्ष की भी एक महिला के घायल होने की जानकारी है। उसे सीएचसी टिकैतनगर ले जाया गया। पुलिस ने विमला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।


सीओ रामसनेहीघाट सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गाना बजाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद की बात सामने आई है। मारपीट में एक पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के भी दो-तीन लोगों को चोटें आई हैं। मामले की जांच की जा रही है। घटना में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed