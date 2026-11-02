Video: केकेसी में ‘दिव्यांकुर-2026’ का आगाज, छात्रों ने गायन-नृत्य से बांधा समां

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चारबाग स्थित श्री जय नारायण मिश्र पीजी कॉलेज (केकेसी) में सोमवार से 24वें वार्षिक युवा सांस्कृतिक महोत्सव ‘दिव्यांकुर-2026’ की शुरुआत हुई। इस वर्ष महोत्सव की थीम ‘सृजन व संस्कृति का संगम’ रखी गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने किया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने गायन और नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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