अखिलेश की भाषा राजनीतिक मर्यादा के अनुरूप नहीं : राजेश्वर सिंह

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डॉ. सिंह ने कहा कि किसी कथावाचक से असहमति लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन ब्रज और अवध में प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग करना धमकी की भाषा है। जातीय राजनीति पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों की पहचान जाति से नहीं, बल्कि निष्पक्षता और कार्यक्षमता से होनी चाहिए। एसआईआर को लेकर भय फैलाने के बजाय पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करना चाहिए।उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर दंगों और जवाहर बाग कांड का जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। महिला सम्मान और टिकट वितरण को लेकर भी सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को जातीय समीकरण नहीं, रोजगार, उद्योग और निवेश का रोडमैप चाहिए। प्रदेश का भविष्य कटुता और आरोपों से नहीं, बल्कि विकास और सुशासन से तय होगा।