अखिलेश की भाषा राजनीतिक मर्यादा के अनुरूप नहीं : राजेश्वर सिंह
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:33 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:33 AM IST
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लखनऊ। सरोजनीनगर से भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया सोशल मीडिया बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश की भाषा में बढ़ती कटुता और राजनीतिक विमर्श का गिरता स्तर दुर्भाग्यपूर्ण है। पापी, दरारजीवी और षड्यंत्रकारी जैसे शब्द पूर्व मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं।
डॉ. सिंह ने कहा कि किसी कथावाचक से असहमति लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन ब्रज और अवध में प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग करना धमकी की भाषा है। जातीय राजनीति पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों की पहचान जाति से नहीं, बल्कि निष्पक्षता और कार्यक्षमता से होनी चाहिए। एसआईआर को लेकर भय फैलाने के बजाय पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर दंगों और जवाहर बाग कांड का जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। महिला सम्मान और टिकट वितरण को लेकर भी सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को जातीय समीकरण नहीं, रोजगार, उद्योग और निवेश का रोडमैप चाहिए। प्रदेश का भविष्य कटुता और आरोपों से नहीं, बल्कि विकास और सुशासन से तय होगा।
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डॉ. सिंह ने कहा कि किसी कथावाचक से असहमति लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन ब्रज और अवध में प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग करना धमकी की भाषा है। जातीय राजनीति पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों की पहचान जाति से नहीं, बल्कि निष्पक्षता और कार्यक्षमता से होनी चाहिए। एसआईआर को लेकर भय फैलाने के बजाय पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने में सहयोग करना चाहिए।
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उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल में मुजफ्फरनगर दंगों और जवाहर बाग कांड का जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। महिला सम्मान और टिकट वितरण को लेकर भी सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं को जातीय समीकरण नहीं, रोजगार, उद्योग और निवेश का रोडमैप चाहिए। प्रदेश का भविष्य कटुता और आरोपों से नहीं, बल्कि विकास और सुशासन से तय होगा।
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