Lucknow News: हादसों, पटाखे से झुलसने के बाद 704 लोग पहुंचे अस्पताल

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केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में सात, आठ और नौ अक्तूबर की रात कुल 203 मरीज लाए गए। इनमें से 30 आतिशबाजी करने के दौरान जख्मी हुए थे। आठ गंभीर मरीजों को प्लास्टिक सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया। विभाग के अध्यक्ष डॉ. विजय कुमार ने बताया कि पटाखे हाथ व जेब में फटने की कई घटनाएं हुईं। कई मरीजों की उंगलियां तक उड़ गईं। ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस डॉ. प्रेमराज सिंह ने बताया कि छोटी दिवाली की रात से शुरू हुआ घायलों के आने का सिलसिला सोमवार तक जारी रहा। बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि 78 लोग इमरजेंसी में पहुंचे। इनमें से 69 सड़क हादसों में घायल और नौ लोग पटाखे जलाते वक्त झुलसे थे। 22 लोगों को टांके लगाए गए तो नौ का छोटा ऑपरेशन करना पड़ा।सिविल अस्पताल के निदेशक डॉ. जीपी गुप्ता ने बताया कि इमरजेंसी में 150 से ज्यादा घायल पहुंचे। इनमें से 98 पटाखों से जले थे। मरीज हादसों में घायल होने के बाद अस्पताल लाए गए थे। लोकबंधु अस्पताल के निदेशक डॉ. विवेक गुप्ता के मुताबिक दो दिन में 112 घायल इमरजेंसी में लाए गए। इनमें से 45 आग से झुलसे थे।लोहिया संस्थान में 69 मरीज इमरजेंसी में पहुंचे। संस्थान के प्रवक्ता डॉ. भुवन चंद्र तिवारी ने बताया कि इनमें से 35 मरीज पटाखे जलाते वक्त झुलसे थे। रामसागर मिश्रा अस्पताल के सीएमएस डॉ. वीके शर्मा के मुताबिक रविवार को 22 और सोमवार को 19 मरीज इमरजेंसी में पहुंचे।ठाकुरगंज संयुक्त चिकित्सालय में आठ मरीज इमरजेंसी में आए। सीएमएस डॉ. आनंद त्रिपाठी ने बताया कि इनमें से पांच हादसों में घायल हुए थे और तीन मरीज पटाखे जलने से झुलसे थे। जानकीपुरम ट्रॉमा सेंटर में हादसों के बाद आठ और जलने के तीन मरीज इमरजेंसी में पहुंचे। भाऊराव देवरस संयुक्त चिकित्सालय महानगर के सीएमएस डॉ. रंजीत दीक्षित ने बताया कि दो दिनों में पटाखों के जलने के 28 और हादसों के सात मरीज लाए गए। सात लाए गए।