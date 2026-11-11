Lucknow News: जगमग शहर, झिलमिल आसमान

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सुबह लोगों ने घरों की साफ-सफाई के बाद सजावट की। मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगोलियां बनाई गईं और फूलों के बंदनवार लगाए गए। छतों, बालकनी और खिड़कियों पर रंगीन बिजली की झालरें सजाई गईं। शाम ढलते ही घरों की चौखटों, आंगन और छतों पर मिट्टी के दीये जगमगा उठे। एक साथ जलते दीपों से शहर की गलियां और मोहल्ले रोशनी से नहा उठे।अमीनाबाद, चौक, हजरतगंज, भूतनाथ और आलमबाग समेत प्रमुख बाजारों में दिनभर चहल-पहल रही। मिठाई, खील-बताशे, फूल-माला, पूजन सामग्री, उपहार और सजावटी सामान की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटी। मिट्टी के दीये, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं और रंगीन लाइटें लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठानों को फूलों और रोशनी से सजाया।शाम को शुभ मुहूर्त में घरों और प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की गई। लोगों ने सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। व्यापारियों ने बही-खातों का पूजन किया। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया और बच्चों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया।रात होते ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। फुलझड़ियों, अनार और रंग-बिरंगे पटाखों की रोशनी से आसमान सतरंगी हो उठा। छतों और खुले स्थानों पर परिवार के लोग एकत्र होकर उत्सव का आनंद लेते नजर आए। मिठाइयां बांटने, अपनों से मिलने और शुभकामनाएं देने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा।