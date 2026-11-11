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Lucknow News: जगमग शहर, झिलमिल आसमान

Wed, 11 Nov 2026 02:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:36 AM IST
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A city all aglow, a sky a-shimmer
रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज ​​स्थित जनप
लखनऊ। दीपों की कतारें, रंग-बिरंगी झालरें, फूलों से सजे द्वार और आसमान में चमकती आतिशबाजी... रविवार को दीपावली पर राजधानी रोशनी और उल्लास में डूबी नजर आई। सुबह से शुरू हुई त्योहार की तैयारियां देर रात तक उत्सव के रंग में सराबोर रहीं। घरों से लेकर बाजारों तक दीपावली की रौनक छाई रही। लोगों ने परिवार के साथ लक्ष्मी-गणेश का पूजन किया और एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं।
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सुबह लोगों ने घरों की साफ-सफाई के बाद सजावट की। मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगोलियां बनाई गईं और फूलों के बंदनवार लगाए गए। छतों, बालकनी और खिड़कियों पर रंगीन बिजली की झालरें सजाई गईं। शाम ढलते ही घरों की चौखटों, आंगन और छतों पर मिट्टी के दीये जगमगा उठे। एक साथ जलते दीपों से शहर की गलियां और मोहल्ले रोशनी से नहा उठे।
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बाजारों में दिनभर रही चहल-पहल
अमीनाबाद, चौक, हजरतगंज, भूतनाथ और आलमबाग समेत प्रमुख बाजारों में दिनभर चहल-पहल रही। मिठाई, खील-बताशे, फूल-माला, पूजन सामग्री, उपहार और सजावटी सामान की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटी। मिट्टी के दीये, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं और रंगीन लाइटें लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। दुकानदारों ने भी अपने प्रतिष्ठानों को फूलों और रोशनी से सजाया।
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विधि-विधान से हुआ पूजन
शाम को शुभ मुहूर्त में घरों और प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की गई। लोगों ने सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। व्यापारियों ने बही-खातों का पूजन किया। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया और बच्चों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया।

आतिशबाजी से जगमगाया आसमान
रात होते ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया। फुलझड़ियों, अनार और रंग-बिरंगे पटाखों की रोशनी से आसमान सतरंगी हो उठा। छतों और खुले स्थानों पर परिवार के लोग एकत्र होकर उत्सव का आनंद लेते नजर आए। मिठाइयां बांटने, अपनों से मिलने और शुभकामनाएं देने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा।

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

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रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

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रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

रंग-बिरंगी झालरों से जगमगाता लोहिया पथ और आसमान में आतिशबाजी की सतरंगी छटा। हजरतगंज स्थित जनप

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