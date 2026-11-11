Lucknow News: दो दिन में नौ जगहों पर लगी आग, वृद्ध की जिंदा जलकर मौत

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ठाकुरगंज के बाबा हजारा बाग मोहल्ले में मोहम्मद अतीक (75) अकेले रहते थे। उनका परिवार दूसरे मकान में रहता था। रविवार रात वह मच्छर भगाने की अगरबत्ती जलाकर घर में सो गए थे। इससे निकली चिंगारी से उनके बिस्तर और कमरे में आग लग गई। वृद्ध होने के कारण वह भाग नहीं सके और उनकी जिंदा जलकर मौत हो गई। सोमवार तड़के चार बजे पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलते देखा। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पड़ोसी लोहे का चैनल तोड़कर मकान में दाखिल हुए। उन्हें अतीक का जला हुआ शव मिला। इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी घरवालों को दी गई है।डीजल भरवाने के दौरान धधकी कारबंथरा के दादूपुर कॉलोनी निवासी संजय कुमार रविवार शाम करीब चार बजे एसयूवी लेकर सुल्तानपुर जाने के लिए निकले थे। वह बंथरा में कानपुर रोड किनारे स्थित अनाड़ी फिलिंग स्टेशन पर डीजल भरवाने पहुंचे थे। एसयूवी फ्यूल डिस्पेंसर मशीन के पास लगी थी, तभी बोनट से धुआं उठा। संजय ने तुरंत एसयूवी से निकलकर उसे पंप से 50 मीटर दूर धकेला। पंप कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर और सबमर्सिबल पंप से आग बुझाई। इंस्पेक्टर बंथरा राणा राजेश सिंह ने शॉर्ट सर्किट को आग का संभावित कारण बताया। वजीरगंज में शनिवार रात सुभाष मार्ग पर खड़ी एक कार में भी आग लग गई जिसे दमकल ने एक गाड़ी से बुझाया।आशियाना सेक्टर एच निवासी जब्बार का देवीखेड़ा में रिहायशी इलाके के बीच कबाड़ गोदाम है। रविवार रात गोदाम बंद था। रात करीब 9:30 बजे रॉकेट जलाने और आतिशबाजी के कारण निकली चिंगारी गोदाम में जा गिरी। देखते-ही-देखते आग विकराल हो गई। मौके पर एफएसओ आलमबाग सुमित सिंह छह गाड़ियों के साथ पहुंचे। पानी खत्म होने पर दमकल कर्मियों ने आसपास मौजूद संसाधनों से गाड़ियां भरीं। चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लियाबंद मकान जला, सिलिंडर फटने से लोग सहमेआशियाना सेक्टर-एल में शरद शुक्ला के दो मंजिला मकान में रविवार रात दिवाली पर आग लग गई। वह घर पर ताला लगाकर परिवार के साथ परिचितों से मिलने गए थे। हादसे के कारण किचन में रखा सिलिंडर फट गया जिससे लोग सहम गए। एफएसओ आलमबाग सुमित प्रताप सिंह ने टीम और चार गाड़ियों के साथ एक घंटे में आग बुझा ली।प्रभु प्लाजा की दो दुकानों में आग, दो छात्राएं फंसीगुडंबा में कुर्सी रोड स्थित प्रभु प्लाजा तीन मंजिला इमारत है। इमारत के बेसमेंट में करीब 40 दुकानें हैं जबकि तीसरे तल पर गर्ल्स हॉस्टल है। इसी इमारत में आईआईएम रोड निवासी जितेंद्र तोमर की दुकानें हैं। सोमवार दोपहर करीब 2:53 बजे जितेंद्र की दुकानों में आग लग गई। धुआं हास्टल में भर गया। इससे दो छात्राएं फंस गईं। पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीमें पहुंचीं। दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। टीम ने किसी तरह से दोनों छात्राओं को बाहर निकाला। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद टीम आग बुझा सकी। घटना के बाद प्लाजा में अग्निशमन सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय पार्षद राघव राम तिवारी ने एलडीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मानक विहीन निर्माणों के नक्शे कैसे पास हो रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। महानगर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता पंकज गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर, केबल और मीटर में कोई तकनीकी खराबी नहीं मिली है।शॉर्ट सर्किट या दुकान के पास खुले स्थान में दीपावली के पटाखे से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। एफएसओ इंदिरानगर मनीराम सरोज ने बताया कि प्लाजा में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे। नोटिस दिया जाएगा। इसी तरह सआदतगंज के काजमैन निवासी सनी के बंद घर की ऊपरी मंजिल पर बने कमरे से सोमवार रात आठ बजे अचानक धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं। मौके पर एफएसओ चौक पहुंचे और दो गाड़ियों से एक घंटे में आग बुझा ली।