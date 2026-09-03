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Video: झाऊ बेरिया गांव का बेहता नाला उफनाया, ग्रामीणों की समस्या बड़ी
रहीमाबाद के झाऊ बेरिया गांव का बेहता नाला गांव के मुख्य रास्ते की पुलिया के ऊपर से एक बार फिर उफ़नाना शुरू हो गया है। तीन वर्ष पूर्व गांव के रामखेलावन के 11 वर्षीय करन की इसी बेहता नाले के बहाव में बह गया था जिसके डूबकर मौत हो गई थी। बीते दो दिनों से हो रही तेज़ बारिश के कारण पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है। तहसीलदार कुमकुम मिश्रा ने बृहस्पतिवार को मौके का निरीक्षण किया। ग्राम प्रधान सुरसती ने बताया कि यह समस्या कई वर्षों से बरसात के मौसम जाती है।
पुलिया के ऊपर से पानी बहने से प्रतिदिन पास के गांवों में स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर अभिभावकों में डर की स्थित रहती है क्योंकि दोनों ओर कोई भी बाउंड्री व रुकावट की चीज़ नहीं है। गांव की लगभग आबादी दस हजार है। कई गांवों का गुजर इसी रास्ते पर रहता है। इस संबंध में तहसीलदार कुमकुम मिश्रा ने बताया कि पुलिया नीची होने के कारण अधिक बारिश से सड़क डूब जाती है और बहाव ऊपर से होने लगता है। मौके जाकर ग्रामीणों से वार्ता की गई है। बच्चों को अकेले पुलिया पार न करने दें साथ ही ग्राम प्रधान को दोनों ओर रस्सी बांधने के लिए निर्देश दिया गया है।
हादसे के बाद सिर्फ आश्वासन
सन् 2023 में कक्षा 5 करन के डूबने के बाद गोताखोरों ने ढूंढा था। जिसमें पर तत्कालीन एसडीएम ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर पुलिया ठीक कराने का आश्वासन दिया था कई बार ग्रामीणों ने पुलिया बनाने मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को बड़े हादसे का इंतजार है।
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